Bruno Genesio a fait le point sur son groupe et sur les progrès attendus de l’OM ce vendredi 30 octobre, avant la réception de Toulouse. Disponibilité de Gouiri, fins de match difficiles, gestion des jeunes et renouveau d’Abdelli : voici les cinq points clés de sa conférence de presse.

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1. Gouiri disponible, Meïté malade

L’absence d’Amine Gouiri à l’entraînement ne remet pas en cause sa disponibilité pour Toulouse, selon son entraîneur. Genesio a distingué sa situation de celle de Bamo Meïté, touché par des problèmes digestifs dans la nuit.

Bamo Meité a été malade cette nuit, il avait des problèmes digestifs. Amine Gouiri était absent pour raisons personnelles donc il a été laissé au repos ce vendredi. Il sera disponible pour le match.

Le coach a également salué la régularité de Gouiri et sa fraîcheur mentale, tout en soulignant qu’il n’évolue pas à son poste. Son point sur le groupe complète les déclarations d’Emerson avant Toulouse↗.

2. La peur d’être rejoint, un chantier tactique et mental

La fin de match contre Le Havre reste un sujet de travail pour le staff. Genesio décrit une difficulté qui dépasse cette seule rencontre et estime que des réponses doivent être apportées dans l’organisation comme dans les têtes.

C’est quelque chose à laquelle on réfléchit avec mon staff parce que c’est visiblement un traumatisme au club déjà depuis l’année dernière. Il y a une peur d’être rejoints quand on mène au score. On avait eu le même problème à Lille avant de le régler et il y a des choses à mettre en place tactiquement et mentalement.

Après le scénario mouvementé face au Havre↗, il réclame davantage d’équilibre à une équipe qu’il juge encore trop exposée aux tirs adverses. Il explique aussi avoir installé le duo CJ-Aguerd pour développer les automatismes de la défense.

3. Abdallah et les jeunes : Genesio défend ses choix

Concernant Abdallah, envoyé en réserve, l’entraîneur refuse de parler de punition. Il présente sa décision comme une étape destinée à faire progresser le joueur.

Ce n’est pas une sanction, je ne suis pas là pour punir ou sanctionner. Je ne gère pas mes joueurs comme ça, ni les jeunes ni les moins jeunes. C’est une décision réfléchie qui a pour but de le faire avancer, de les faire avancer.

Interrogé sur Antoine Valero, Genesio reconnaît ses qualités mais dénonce un lobbying autour des jeunes de l’OM. Il assure décider lui-même du moment où un joueur est prêt, en s’appuyant sur son expérience, sans suivre le climat ambiant.

4. Abdelli libéré, mais encore attendu dans la régularité

Genesio ne s’attribue pas seul le retour en forme d’Himad Abdelli. Il met en avant la confiance liée à l’enchaînement des matches et les démarches entreprises par le joueur pour progresser.

Je ne l’ai pas métamorphosé mais il est libéré mentalement et a de la confiance parce qu’il enchaîne les matchs. Il s’est pris en charge en mettant des choses en place pour progresser. Il a encore une marge de progression et le sait. On sait que c’est un bon joueur mais il a encore des axes à améliorer.

Dans le prolongement du renouveau d’Abdelli au Vélodrome↗, le technicien souligne ses progrès sans ballon, ses courses offensives et ses retours défensifs. Il attend désormais que ces efforts s’inscrivent dans la durée.

5. Toulouse, un test pour prolonger la dynamique

Le coach marseillais se montre particulièrement élogieux envers le prochain adversaire de l’OM. Il salue les choix de son entraîneur et voit dans cette rencontre un moyen de mesurer les progrès de son équipe.

L’une des meilleures équipes de Ligue 1 avec un coach méconnu mais qui fait des choix atypiques. Ce sera un bon test pour nous. C’est l’une des équipes surprises du championnat et qui fait de bonnes choses selon moi.

Genesio veut entretenir la dynamique à domicile malgré l’absence du virage Nord. Il rappelle l’importance du soutien des supporters et regrette les restrictions qui privent les équipes d’une partie de leur public.