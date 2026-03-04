Info Chrono
OM Actualités

OM – TFC : Les Pronos de Nico !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

LAprès sa victoire 3-2 face à Lyon dimanche, l’OM doit enchainer en Coupe de France ce mercredi face au TFC. Ce match compte pour les quarts de finale, Strasbourg a battu Reims hier soir lors du premier match. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

 

La Coupe de France est un des objectifs de l’OM cette saison. Habib Beye a expliqué en conférence de presse mardi qu’il devra faire sans Hojbjerg (suspendu) mais aussi Timber et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre comme le jeune Mmadi.

 

 

Un onze pour Beye avec une défense à 4 ?

 

 

Mon prono pour OM – TFC : But d’Aubameyang et les deux équipes marquent pour une cote de 4.00 !

 

Pour cet OM – TFC, je pars sur un but d’Aubameyang et les deux équipes marquent pour une cote de 4.00* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit se qualifier pour les demis et lancer une série de victoires, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – TFC du 04/03/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une qualification de l’OM est de 1.30. Un but de Nwaneri a une cote de 4.30 !

 

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

 

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

 

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »

