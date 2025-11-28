OM : TFC, Rulli, PSG… la conf de Balerdi résumée en 5 points !

À la veille de la réception du TFC, Leonardo Balerdi s’est longuement exprimé en conférence de presse. Le défenseur argentin a abordé aussi bien son rôle sur le terrain que la dynamique collective actuelle de l’OM. Il est également revenu sur l’importance du groupe, des supporters et de la philosophie de Roberto De Zerbi.

Résumé de la conférence de presse en 5 points :

Polyvalence et position préférentielle

Balerdi a rappelé qu’il avait souvent joué axe gauche au cours de sa carrière, tout en soulignant sa capacité d’adaptation : « Je peux même jouer gardien si le coach me le demande ».

Balerdi a rappelé qu'il avait souvent joué axe gauche au cours de sa carrière, tout en soulignant sa capacité d'adaptation : « Je peux même jouer gardien si le coach me le demande ». "J'ai plus joué à gauche qu'à ma droite au cours de ma carrière. C'est parfois plus difficile de trouver une passe longue du gauche mais je dois m'adapter. Je peux même jouer gardien si le coach me le demande."



Le rôle du collectif et des repères communs

Il a insisté sur la force du groupe, notamment à travers le cri de guerre « Chi siamo ? » qu’ils scandent « à chaque match » et « de plus en plus fort ». Il a également mis en avant la maturité croissante de l’équipe et la nécessité de garder les émotions sous contrôle.

Rulli continue à me surprendre. Parfois quand il fait des arrêts. J'étais surpris parce que je ne le connaissais pas beaucoup sur son jeu au pied mais il a aussi cette aspect-là.

Éloges pour Rulli et importance des consignes de De Zerbi

Impressionné par son gardien, il a confié : « Il continue à me surprendre », louant ses arrêts mais aussi son jeu au pied qui aide l’équipe à sortir proprement les ballons. Il a rappelé que l’OM progresse grâce au cadre strict donné par De Zerbi : « Roberto nous donne beaucoup d’ordres sur le terrain ».

L’apport du Vélodrome et la force du maillot

Balerdi a décrit la puissance du soutien marseillais : « Si tu te donnes à 100%, le Vélodrome va pousser pour que tu gagnes ». Concernant le maillot, il a affirmé que seule l’identité du club compte : « Tu dois regarder le logo, c’est tout ».

Balerdi veut croire au titre !

Objectifs : Ligue des champions, Ligue 1 et forme personnelle

Satisfait de la victoire européenne, il vise une qualification en barrages et « gagner le prochain match à l’extérieur » pour plus de tranquillité. En championnat, il veut croire en une lutte jusqu’au bout avec le PSG : « On doit toujours y croire ». Sur son état de forme, il a assuré : « Je me sens de mieux en mieux ».