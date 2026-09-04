OM : Théo Vermot confirmé comme numéro 2 derrière De Lange !

L’OM aborde la saison avec une hiérarchie totalement bouleversée dans les buts. Après le départ de Geronimo Rulli et l’absence de recrutement à ce poste, Jeffrey De Lange s’est installé comme numéro un. Derrière lui, Théo Vermot devrait assumer le rôle de doublure, avec une expérience très limitée du haut niveau.

Vermot n’a jamais joué en Ligue 1 ou en Ligue 2

Né le 27 janvier 1997 à Fréjus, Théo Vermot possède un parcours essentiellement construit dans les divisions nationales françaises.

Le gardien a principalement évolué en National, National 2 et National 3, ainsi qu’au sein des équipes réserves de plusieurs clubs professionnels. Malgré des passages dans des structures comme l’AS Saint-Étienne, l’US Orléan ou encore l’ÉFC Fréjus Saint-Raphaël puis l’OM, Vermot n’a encore jamais disputé de match en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Un manque d’expérience au plus haut niveau qui interpelle forcément au moment où il pourrait devenir la principale doublure de Jeffrey De Lange.

Une situation directement liée au mercato

L’OM n’a pas été en mesure de recruter un nouveau gardien cet été. La hiérarchie semble donc désormais claire : De Lange en numéro un, Vermot derrière lui, avec Jelle Van Neck également présent dans le groupe.

Sur le papier, le risque est évident. Une blessure, une suspension ou une méforme de De Lange pourrait obliger Bruno Genesio à lancer Vermot dans un contexte de Ligue 1 ou de Ligue Europa sans aucune expérience préalable à ce niveau.

Dans un effectif déjà réduit, le poste de gardien apparaît donc comme l’un des points de vigilance de la saison marseillaise. Vermot aura peut-être enfin sa chance, mais l’écart entre son vécu dans les divisions nationales et les exigences de l’OM sera forcément scruté.