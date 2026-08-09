OM : Timber pas inquiet malgré les nombreux départs du mercato

Le mercato de l’Olympique de Marseille est particulièrement mouvementé, mais Quinten Timber ne semble pas perturbé par les nombreux changements dans l’effectif. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu néerlandais explique être habitué à voir des coéquipiers partir et assure que les futures recrues seront bien accueillies à Marseille.

« Je suis habitué à cela »

Depuis plusieurs semaines, l’OM voit son effectif évoluer en profondeur. Plusieurs joueurs ont déjà quitté Marseille et d’autres départs sont encore attendus avant la fin du mercato.

Une situation qui ne semble pas inquiéter Quinten Timber.

Interrogé par L’Équipe sur l’impact humain des départs de plusieurs coéquipiers, le milieu de terrain de 25 ans relativise :

« J’ai 25 ans, je suis habitué à cela. »

Timber évoque notamment Ethan Nwaneri, avec qui il était arrivé à Marseille, mais dont il savait que l’aventure olympienne serait limitée dans le temps.

Timber évoque aussi le départ de Greenwood

Le Néerlandais revient également sur le départ de Mason Greenwood, avec lequel il entretenait de très bonnes relations.

« Mason, je m’entends super bien avec lui, et là, je le vois mettre une superbe frappe avec Fenerbahçe, je suis ravi pour lui. »

Timber explique qu’il continuera à suivre ses anciens coéquipiers, comme il le faisait déjà avec certains joueurs de Feyenoord.

Une manière de montrer que les liens personnels peuvent perdurer malgré les changements permanents liés au mercato.

« Je me suis senti aimé quand je suis arrivé à l’OM »

Surtout, Quinten Timber insiste sur l’importance de l’accueil réservé aux nouveaux joueurs.

« L’essentiel : je me suis senti aimé quand je suis arrivé à l’OM, et nous allons accueillir chaleureusement les recrues cet été, nous allons les mettre à l’aise. Je ne suis pas inquiet. »

Une déclaration qui contraste avec l’incertitude actuelle autour de l’effectif marseillais.

Alors que plusieurs mouvements restent encore attendus dans les deux sens, Timber semble vouloir jouer un rôle positif dans l’intégration des nouveaux joueurs. À quelques semaines de la reprise, le milieu néerlandais affiche donc un discours rassurant : malgré les départs et les changements, il estime que le groupe saura accueillir les futures recrues dans de bonnes conditions.