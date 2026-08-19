OM : Timber suspendu, un cadre incertain face à Strasbourg !

La présence de Leonardo Balerdi face à Strasbourg vendredi reste incertaine. Touché au mollet, le défenseur de l’OM a passé un examen, tandis que Bruno Genesio lui a publiquement apporté son soutien après les moments difficiles vécus contre l’Atlético de Madrid.

Une douleur au mollet pour Balerdi

À deux jours d’OM-Strasbourg, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son effectif en conférence de presse.

Une incertitude importante concerne Leonardo Balerdi.

« Leo Balerdi, il y a une incertitude liée à une douleur au mollet. Il a passé un examen, on verra s’il peut participer au match. Pour Kondo (Kondogbia), c’est simplement de la précaution. Il a travaillé en salle. »

La situation du défenseur argentin est d’autant plus importante que l’OM dispose actuellement de peu de solutions dans ce secteur.

🗣️ “Leo #Balerdi a beaucoup souffert de ce qui lui est arrivé” Bruno #Genesio: “J’essaie d’être le plus honnête dans mes choix vis-à-vis d’un joueur et de l’équipe. Leo (Balerdi) a beaucoup souffert de ce qui lui est arrivé mais on est là pour l’aider. J’échange souvent avec lui… pic.twitter.com/3axB9wH0gL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2026

« On a tous souffert pour lui »

Au-delà de son état physique, Genesio est également revenu sur la période difficile traversée par Balerdi, pris à partie par une partie du public après son erreur lors du match amical contre l’Atlético.

L’entraîneur marseillais lui a adressé un soutien appuyé.

« J’essaie d’être le plus honnête dans mes choix vis-à-vis d’un joueur et de l’équipe. Leo (Balerdi) a beaucoup souffert de ce qui lui est arrivé mais on est là pour l’aider. J’échange souvent avec lui pour le soutenir. Mais on est dans une situation incertaine dans ce secteur de jeu. Avec les blessures et les possibles départs, il y a très peu de solutions. Mon job, c’est de constituer la meilleure équipe possible pour vendredi. Leo ne peut pas surmonter ses difficultés tout seul, il a beoin de nous. Contre l’Atlético, ça a été un point assez fort et on a tous souffert pour lui. On est tous les jours ensemble, donc ça nous fait mal aussi, même si ça fait partie du métier. Vendredi, nos groupes de supporters seront là pour nous soutenir. Après, s’il y a des critiques ou des sifflets, ça fait partie de notre job. »

Le verdict concernant sa participation devrait donc être particulièrement attendu avant la réception de Strasbourg.