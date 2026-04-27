OM – Timothy Weah : “c’est aussi l’histoire de notre saison, c’est dur…”

Après le match nul entre l’OM et Nice (1-1), Timothy Weah a livré une analyse lucide de la prestation marseillaise. Entre frustration liée aux résultats et signaux encourageants dans le jeu, le défenseur insiste sur la nécessité de rester soudés dans cette fin de saison.

Une frustration récurrente pour l’OM

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Le nul concédé par l’Olympique de Marseille face à Nice reflète une tendance qui s’installe cette saison. À l’issue de la rencontre, Timothy Weah n’a pas caché une certaine forme de lassitude face aux scénarios qui se répètent. « Usure mentale ? Comme on l’a vu ce soir, c’est l’histoire de notre saison. On vit bien, on travaille bien, et le week-end, il y a des détails qui ne nous permettent pas d’obtenir de meilleurs résultats. On doit rester tous ensemble, pousser ensemble. Pour les supporters et le club, c’est dur, mais il faut continuer, il reste des matchs importants, des points à prendre. Il faut continuer ».

Un discours qui met en avant le décalage entre le travail effectué au quotidien et les résultats obtenus en Ligue 1, où chaque point compte dans la course aux objectifs du club.

Des progrès dans le jeu malgré le nul

Malgré la déception du résultat, Timothy Weah a souligné une évolution positive dans le contenu proposé par l’OM, notamment en comparaison avec la précédente sortie face à Lorient. « Ce n’est pas la même équipe que contre Lorient, on a retrouvé une équipe plus agressive. Le penalty, c’est aussi l’histoire de notre saison, c’est dur, mais il faut rester ensemble et pousser. On est une famille. »

L’agressivité retrouvée et les intentions offensives affichées en première période constituent des motifs d’espoir pour le groupe marseillais, même si l’efficacité reste un point à améliorer.

Un groupe marseillais appelé à rester uni

Dans un contexte de tension inhérent à l’environnement marseillais, le joueur insiste sur la cohésion du vestiaire comme levier essentiel pour la suite. « Aujourd’hui, il fallait chercher les un-contre-un, on l’a bien fait en première période, avec beaucoup d’opportunités de marquer. Il faut rester agressifs. À Lorient, il y avait moins d’énergie, on a essayé de la retrouver aujourd’hui. Il y a beaucoup de tensions, mais à Marseille c’est normal, on a tous envie de gagner. On doit continuer tous ensemble pour les supporters. Il ne faut pas baisser la tête. Je sais que les autres joueurs sont là, à l’entraînement on travaille bien, on vit bien ».

Dans une fin de saison encore ouverte, l’Olympique de Marseille devra s’appuyer sur cet état d’esprit collectif pour transformer ses intentions en résultats concrets.