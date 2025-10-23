OM – Timothy Weah est cash : “on va se remettre en question, au travail !”

Marseille – L’Olympique de Marseille a concédé une défaite 2-1 face au Sporting Portugal lors de son dernier match de Ligue Europa. En zone mixte, Timothy Weah, l’ailier américain, est revenu sur cette rencontre marquée par l’expulsion d’Emerson Palmieri, qui a totalement bouleversé le déroulé du match.

L’expulsion d’Emerson, un tournant du match

Selon Weah, la sortie d’Emerson Palmieri a eu un impact majeur sur le jeu de l’OM. « On avait bien commencé, mais à dix, c’était difficile », a confié l’international américain. Le joueur souligne que la supériorité numérique du Sporting en seconde période a complètement changé la physionomie de la rencontre. Malgré cette situation défavorable, Weah reste lucide sur la performance de son équipe et sur les enseignements à tirer.

L’expulsion du latéral italien, intervenue juste avant la pause alors que l’OM menait, a été largement commentée par la presse française. Beaucoup ont pointé du doigt une simulation maladroite qui a coûté cher à l’équipe. Weah, lui, préfère adopter une approche constructive : « En première mi-temps, on a fait un gros match. Je suis fier de l’équipe, on doit maintenant passer à autre chose et mettre le focus sur Lens. On garde de la confiance… On va se remettre en question, au travail ».

La résilience de l’OM avant le prochain match

Malgré la frustration liée à la défaite, Weah insiste sur la nécessité de tourner rapidement la page. « La déception domine, car on veut gagner tous les matches et marquer à chaque fois… On doit se concentrer sur Lens désormais », a-t-il ajouté. L’OM devra donc se montrer solide face à Lens en championnat, afin de reprendre confiance et de continuer sa série de performances positives.

➡️ Sporting-OM : “Ce n’est pas la fin du monde” estime Timothy Weah https://t.co/PsZYaGybfK — Maritima Médias (@maritimamedias) October 23, 2025



Le message de Timothy Weah est clair : même si la situation a été défavorable, l’équipe marseillaise doit rester concentrée et travailler sur ses forces. L’OM devra désormais démontrer sa capacité à gérer l’adversité et à maintenir un niveau de jeu élevé, surtout avec les ambitions européennes et nationales en ligne de mire.

Avec cette approche constructive, Weah et ses coéquipiers montrent leur volonté de se remettre rapidement en selle et de préparer les prochains défis avec détermination.