OM : Timothy Weah totalement emballé par son nouveau coéquipier !

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet été en provenance du Feyenoord Rotterdam pour environ 35 millions d’euros, Igor Paixão ne cesse de monter en puissance. Auteur d’un doublé contre l’Ajax Amsterdam mardi dernier en Ligue des Champions (4-0), le Brésilien de 25 ans a de nouveau brillé samedi en Ligue 1, contribuant largement au succès 3-0 sur la pelouse du FC Metz.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’ailier formé au Coritiba s’impose peu à peu comme une pièce maîtresse du dispositif marseillais. Rapide, imprévisible et surtout décisif, Paixão incarne à merveille la philosophie de jeu tournée vers l’offensive prônée par son entraîneur. Et ses performances n’ont pas laissé insensibles ses coéquipiers, à commencer par Timothy Weah, véritable couteau suisse du coach italien.

« Quand tu vois un Brésilien aussi technique, c’est toujours magique ! » Timothy Weah, visiblement sous le charme de son coéquipier brésilien Igor Paixão 🪄🇧🇷. @SaberDesfa pic.twitter.com/ipDRh4nfdK — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 5, 2025

Paixao ? C’est un joueur de haut niveau !

Interrogé dans l’émission Téléfoot ce dimanche, l’international américain n’a pas tari d’éloges sur le nouveau joyau de l’OM : « C’est un joueur de haut niveau. Un joueur qui a beaucoup de qualités. Quand tu vois un Brésilien aussi technique, c’est toujours la magie. Qui va le plus vite entre nous deux ? C’est moi (rires) », a confié Weah avec le sourire.

Ces mots traduisent bien l’atmosphère positive qui règne actuellement au sein du vestiaire marseillais. L’alchimie entre les recrues estivales et les cadres historiques semble prendre forme, portée par des résultats convaincants aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

Avec Paixão en pleine confiance et Weah capable d’évoluer à plusieurs postes, De Zerbi dispose de deux atouts offensifs de taille pour poursuivre la bonne dynamique phocéenne. Le Brésilien, déjà adopté par le public du Vélodrome, pourrait bien devenir l’un des symboles du renouveau marseillais cette saison.