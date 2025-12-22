OM : tirage de Coupe de France, dossier Hojbjerg, El Karouani sur le départ…. les 3 infos clés du jour à Marseille

L’OM connait son adversaire en Coupe de France, la fermeté de la direction sur le dossier Højbjerg et les premières manœuvres du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille aborde une période charnière de sa saison. Voici les 3 infos OM de ce Lundi 22 décembre 2025.

1. Un tirage favorable pour l’Olympique de Marseille

Le verdict est tombé ce dimanche, juste avant la fin des 32es de finale. La main innocente de Gaël Fickou, trois-quarts centre du XV de France, a désigné l’adversaire de l’OM pour son entrée dans le tableau des 16es : Bayeux, l’un des deux derniers clubs de Régional 1 encore en lice. La rencontre se disputera le week-end des 10 et 11 janvier.

Sur le papier, l’Olympique de Marseille a hérité du tirage le plus abordable possible. Le club normand de Bayeux, évoluant en sixième division, fait figure de petit poucet face à une formation de Ligue 1 aux ambitions élevées. Réunis pour suivre le tirage au sort, les joueurs et membres du staff de Bayeux ont laissé éclater leur joie en découvrant cette affiche prestigieuse.

🚨 Les joueurs de Bayeux (R1) 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗜𝗘 en voyant qu’ils affronteront l’OM en 16es de finale de la Coupe de France ! 🤣🏆 🎥 @FOOT_NORMAND pic.twitter.com/ZvHqWvX4w4 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 21, 2025

Pour l’OM, ce déplacement représentera un rendez-vous à ne surtout pas manquer. La Coupe de France, compétition à élimination directe, réserve régulièrement son lot de surprises, et les Marseillais savent qu’aucune approximation ne sera permise face à un adversaire surmotivé, porté par tout un territoire. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’objectif sera clair : éviter le piège et valider une qualification logique pour les huitièmes de finale, tout en gérant un calendrier déjà dense.

2. Mercato : La mise au point de Fabrizio Romano dans le dossier Hojbjerg !

Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, repris par plusieurs titres de presse, Hojbjerg correspond bien au profil recherché par la Juventus pour renforcer son milieu, ce qui explique l’insistance des rumeurs italiennes.

Toutefois, l’intérêt ne devrait pas se concrétiser cet hiver. Romano a précisé que, malgré l’adéquation du Danois avec les besoins turinois, l’OM fait « obstacle » à tout départ ce mois‑ci. Marseille n’aurait « aucune intention de le laisser partir », estimant qu’il est « un leader clé et un élément central de l’équilibre tactique » de l’équipe.

🗣️ “#Hojbjerg ? Je ferme complètement la porte”#Longoria : “Hojbjerg sollicité par la Juve ? Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va pas se priver d’aucun joueur important dans notre effectif. Il n’y a rien et il n’y a aucune possibilité que Pierre… pic.twitter.com/hKXZ0VhZ0x — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

Les pistes sur Hojbjerg ont été relayées par la presse italienne, qui le place régulièrement sur la liste des cibles de la Juventus en vue d’un renfort au milieu de terrain. D’après certains médias transalpins, le club turinois souhaite un profil expérimenté dans l’entrejeu pour janvier, et l’ancien joueur de Tottenham figure parmi les options envisagées.

Pour autant, aucune offre concrète ne semble suffisamment sérieuse pour obliger l’OM à envisager un départ immédiat, d’autant que ses dirigeants, notamment Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont publiquement réaffirmé que le joueur n’est pas à vendre en plein cœur de la saison.

3. Ce latéral suivi par l’OM se rapproche d’un départ

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Souffian El Karouani a publiquement laissé entendre que son aventure avec le FC Utrecht touchait peut-être à sa fin.

Le latéral gauche marocain n’a pas cherché à calmer les spéculations sur son avenir. « C’est possible que ce soit mon dernier match à Utrecht », a-t-il reconnu après le match face au PSV Eindhoven, tout en indiquant que des discussions étaient en cours et qu’une décision serait prise rapidement.

À 25 ans, El Karouani réalise la meilleure saison de sa carrière. Très actif offensivement, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de l’Eredivisie à son poste. Avec 3 buts et 15 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, le défenseur affiche des statistiques qui attirent logiquement l’attention de nombreux clubs européens. L’OM fait partie des équipes intéressées, notamment en raison de son profil offensif et de sa capacité à enchaîner les matches.

Si l’OM suit attentivement la situation, la concurrence s’annonce sérieuse. Des clubs comme Porto, Benfica, Francfort ou encore West Ham United se sont également positionnés. Le joueur n’a d’ailleurs pas caché son intérêt pour le championnat anglais, qualifiant le club londonien de « grand club », tout en laissant son agent gérer les discussions.

Non convoqué pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, El Karouani serait immédiatement disponible pour son futur club, un atout non négligeable pour une équipe engagée sur plusieurs tableaux. À l’approche du mercato, son avenir devrait se décanter rapidement. Pour l’OM, le dossier représente une opportunité intéressante, mais il faudra se montrer convaincant dans un contexte très concurrentiel.