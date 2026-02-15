Info Chrono
OM : Tochukwu Nnadi, la recrue qui doit se contenter de la tribune…
OM Actualités

OM : Tochukwu Nnadi, la recrue qui doit se contenter de la tribune…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Recruté lors du mercato hivernal, Tochukwu Nnadi n’a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Convoqué avec le groupe professionnel, le milieu nigérian a pourtant été envoyé en tribunes face au PSG puis contre Strasbourg. 

 

Une intégration encore en attente

 

Arrivé en provenance de Zulte Waregem, Tochukwu Nnadi représentait l’un des paris du recrutement hivernal de l’OM. À seulement 20 ans, l’international nigérian devait densifier un entrejeu marseillais en quête de rotation et d’impact physique.

Mais depuis son arrivée, le joueur n’a pas encore effectué ses débuts officiels. Malgré sa présence dans le groupe convoqué pour les rencontres de Ligue 1, le milieu de terrain a assisté aux matches depuis les tribunes, notamment lors du choc face au PSG et lors de la réception de Strasbourg.

Un choix qui reflète, à ce stade, une phase d’adaptation toujours en cours plutôt qu’une remise en cause sportive immédiate.

Une concurrence déjà installée au milieu

 

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a considérablement renforcé son milieu de terrain. Quinten Timber, autre recrue du mercato hivernal, s’est rapidement imposé comme un titulaire régulier dans le système marseillais.

De son côté, Himad Abdelli a déjà connu ses premières minutes, avec deux entrées en jeu face au PSG et contre Strasbourg. Des apparitions discrètes mais qui témoignent d’une hiérarchie déjà établie dans la rotation.

Dans ce contexte, la situation de Tochukwu Nnadi s’inscrit dans une logique concurrentielle forte. Entre intégration progressive, adaptation tactique et exigences physiques du championnat français, le milieu nigérian devra patienter avant de prétendre à ses débuts.

Pour l’OM, l’enjeu reste désormais d’accompagner la montée en puissance d’un joueur recruté comme un investissement d’avenir.

