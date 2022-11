OM – Tottenham (1-2) : Marseille s’est encore sabordé !

L’Olympique de Marseille s’incline dans les arrêt de jeu face à Tottenham à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. L’OM a même laissé filer la qualification en Ligue Europa.

OM 1 2 Tottenham Mbemba 45+2′ 54′ Lenglet 95′ Højbjerg

Le onze marseillais

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Le Match :

Tudor a décidé de remettre son onze type avec Guendouzi dans la ligne d’attaque. L’OM tente de faire bouger le bloc anglais positionné bas, Harit centre de l’exter’ pour Sanchez, la tête du Chilien frôle le poteau de Lloris (3′). L’OM est bien en ce début de match, Clauss déborde, élimine et entre dans la surface, mais son centre est trop sur Lloris qui capte (6′). Bailly de retour de blessure, doit déjà sortir, ce joueur est trop fragile et laisse sa place à Gigot (9′). Sanchez frappe fort dans un angle fermé, Lloris l’a sort en corner, qui ne donne rien (19′). L’OM domine, Veretout centre au second poteau, Clauss contrôle et frappe, ça fuit le cadre (21′). Sur un contact avec l’épaule involontaire, Mbemba sonne Son, qui sort (25′). Les marseillais ont la maitrise face à un bloc bas, Veretout est trouvé côté gauche, il frappe fort, Lloris est encore à la parade (33′). Première action pour Tottenham, centre à ras de terre de Perisic, qui ne trouve personne, Lucas était hors jeu (34). Bon corner de Veretout qui trouve la tête de Gigot, mais ce n’est pas cadré (42′). L’OM pousse dans ces arrêts de jeu (7 minutes), sur un corner joué rapidement, Harit sert Veretout qui centre, Mbemba seul au second poteau saute et marque d’un superbe coup de tête (45’+2). Au bout des arrêts de jeu, Kane frappe de loin, c’est dévié en corner (45+7′), Lopez sort du poing, c’est la mi-temps !

Un but encaissé trop vite en seconde mi-temps

Tottenham est plus haut et tente de revenir dans ce match. Betancur déborde côté droit et centre parfaitement pour Kane, mais Pau Lopez dévie le centre (50′). Les Spurs égalisent sur coup franc, Lenglet saute plus haut que Rongier et marque de la tête (53′). Sur un second ballon, Harit frappe de loin, le ballon frôle la transversale (58′). Mbemba attend trop et se fait prendre le ballon, ça part en contre, Lopez coupe encore le centre (63′). Lucas trouve Kane dans le dos, l’attaquant marque mais il est hors jeu (65′). Kolasinac, Under et Kaboré remplacent Gigot, Veretout et Clauss (73′). Grosse occasion pour Tottenham, centre en retrait pour Højbjerg qui trouve la barre (80′). Sur un contre, encore une grosse occasion pour Tottenham, Kane est rattrapé par Mbemba qui tacle parfaitement dans la surface (81′). Sanchez récupérer un mauvais contrôle d’Under, il se retrouve et frappe mais il est contré (82′). Under centre parfaitement au second poteau, Kolasinac est seul mais ne cadre pas sa tête (87′). Quel énorme occasion, la balle de la qualification ! Les minutes passent et l’OM n’y arrive pas. Les marseillais se font prendre sur le dernier ballon, Tottenham part en contre, personne ne revient pas et Højbjerg marque (2-1 / 94′). Quelle désillusion ! L’OM tenait une qualification en Europa League.