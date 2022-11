OM – Tottenham : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Tottenham ce soir à 21h à l’occasion du match de la 6e journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Tottenham aura lieu à 21h au Stade Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

Les cotes sur Zebet

Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette rencontre avec notre partenaire ZEBET ! Retrouvez une sélection de paris, proposée par la rédaction de Football Club de Marseille et bénéficiez d’une offre de bienvenue pouvant aller jusqu’à 200€ offerts ! C’est à vous de jouer !

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux de terrain :



Attaquants :

Le groupe de Tottenham

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Bailly (ou Balerdi) Kolasinac (ou Balerdi)

Clauss Rongier Veretout Tavares Guendouzi Harit

Sanchez

Tottenham :

Lloris

Sanchez Lenglet B.Davies

Emerson Bentancur Højbjerg Perisic

Lucas Kane Son

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Tottenham

L’arbitre du match entre l’OM et Tottenham sera Szymon Marciniak. Il sera assisté par ses compatriotes polonais Pawel Sokolnicki et Tomasz Listkiewicz. Tomasz Musial sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Tomasz Kwiatowski et Bartosz Frankowski.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 18°C

– Vent : NO 7 km/h

– Taux d’humidité : 84%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Tottenham

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires Tottenham : 1

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai qu’en un an, l’équipe a fait de gros progrès mais il nous reste beaucoup de choses à faire. Notre ambition est de se qualifier pour les huitièmes. À 100%. On est concentrés là dessus. L’histoire de l’OM est déjà importante. Ils ont toujours eu des joueurs de grande qualité. Même en venant au stade en bus aujourd’hui, on a senti que cette ville est une ville de foot. Ça va être un match difficile » Pierre-Emile Højbjerg – Source : Conférence de presse (31/10/22)

« Personne ne peut remporter des matchs qu’avec l’envie. Il ne faut rien rater, ne pas faire d’erreurs. C’est le match de l’année car il a une importance particulière, surtout au regard des dernières campagnes de Ligue des champions. (…) On peut dire qu’ils auraient pu donner plus. Mais Gerson et Touré ne m’ont pas déplu sur le dernier match. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot. Conte suspendu ? C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. (…) Si on imagine que je viens de Mars, que je connais rien de Marseille ni du Vélodrome, ma réponse serait de venir et de voir avec vos yeux et écouter avec vos oreilles » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/10/22)