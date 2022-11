OM : « Tottenham? Un échec à relativiser ! »

Dans sa nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a tenté d’expliquer pourquoi Igor Tudor l’a tant séduit sur le banc de l’Olympique de Marseille. Il revient notamment sur la douloureuse élimination en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille a subi un gros changement cet été avec l’arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. Pour notre journaliste Mourad Aerts, le traitement reçu par le coach croate dans les médias et par les supporters est injuste.

On le répète mais en termes de points, il n’y a que Bielsa et Garcia année 1 qui ont fait mieux dernièrement en L1

Dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube cette semaine, notre journaliste revient notamment sur l’élimination en Ligue des Champions face à Tottenham. Une catastrophe qu’il faut tout de même relativiser.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: L’avenir de Milik scellé ?

« En préambule je le répète mais pour moi, l’élimination de la C3 est un véritable désastre. Je n’aime rien de plus que de voyager pour suivre l’OM et ce n’est plus possible. Je pense que cette fin de match a été très mal gérée. Mais une fois qu’on a dit ça, l’OM a terminé ces deux dernières phases de poules de LDC avec 0 et 3 points. Cette fois-ci, l’OM en a engrangé 6 et a cru à la qualif’ jusqu’à la dernière minute du dernier match. Bien sûr la ridicule dilapidation du lot de consolation par les Marseillais projette un goût d’échec sur cette campagne. C’est un échec mais à relativiser par rapport au statut actuel du club et ses dernières campagnes. Puis il y a la Ligue des Talents. L’OM n’est que quatrième certes mais en ayant effectué son troisième meilleur départ depuis 10 ans. On le répète mais en termes de points, il n’y a que Bielsa et Garcia année 1 qui ont fait mieux dernièrement. Mieux que Villas-Boas après 15 journées, mieux que Sampaoli après 15 journées. Pourtant après 15 journées, on ne reprochait à aucun des techniciens que j’ai cité plus haut leurs résultats. Mais à Tudor, si. Ce n’est pas assez bien.Peut-être à cause de sa comm’ alors ?« Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille