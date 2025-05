OM : Totti souhaite récupérer De Zerbi !

L’OM s’est engagé dans un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi l’été dernier. Cependant, l’entraîneur laisse planer le doute quant à sa présence l’année prochaine au club. Des questionnements relancés après les récentes déclarations de cet ancien joueur italien de légende.

Sans être flamboyant, l’OM aura fini son exercice en terminant à la seconde place de Ligue 1, et aura ainsi accompli son objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions. Cependant, comme l’ont encore rappelé les dirigeants récemment, cette saison n’était que celle de base du projet de trois ans dans lequel le club s’est engagé, avec à sa tête l’ancien entraîneur de Brighton Roberto De Zerbi.

Mais après une année en demi-teinte et marqué par les polémiques, le tacticien de l’OM aurait été usé et pourrait laisser sous-entendre qu’il ne sait pas s’il sera là l’année prochaine ou non. De quoi agiter la planète football qui aimerait enrôler l’entraîneur, qui dispose toujours d’une très belle côte sur le marché des transferts. Et récemment, c’est la légende Francesco Totti qui ferait des pieds et des mains afin de rapatrier le coach marseillais dans son ancien club.

De Zerbi favori pour succéder à Ranieri selon Totti !

Dans un entretien accordé pour le journaliste Fabrizio Romano à Betsson Sport, l’ancien joueur italien a évoqué le nom du Marseillais afin de succéder à l’entraîneur actuel, Claudio Ranieri. « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je miserais sur De Zerbi. Il a de grandes compétences et une vision sur la façon de bâtir une équipe. C’est un homme formidable, il s’investit à fond. S’il quitte son poste actuel, je le prendrai immédiatement. »

De quoi relancer les spéculations sur l’avenir de De Zerbi alors que Totti avait déjà loué ses qualités quelques mois auparavant. À l’heure actuelle, il est en revanche peu probable de voir l’entraîneur quitter son poste au bout d’un an, même si l’incertitude règne encore. Les dirigeants marseillais eux se montrent confiants et ont encore réaffirmé leur envie de continuer avec le même entraîneur la saison prochaine.