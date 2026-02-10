OM : Toujours un gros doute concernant l’avenir de De Zerbi ? Ce journaliste RMC annonce une décision cette semaine !

Battu lourdement par le PSG (5-0), l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. Si Roberto De Zerbi a publiquement affiché sa volonté de poursuivre sa mission, des éléments rapportés par RMC Sport laissent entendre que la réflexion est bien engagée en interne.

De Zerbi affiche publiquement sa détermination

Interrogé en conférence de presse après la déroute face au PSG, Roberto De Zerbi a tenu à calmer toute interprétation hâtive sur son avenir à l’OM. Le technicien italien a reconnu une profonde tristesse, sans évoquer un quelconque découragement. « Je ne suis pas découragé, je suis plutôt triste. En ce qui concerne les discussions, on parle toujours avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, que ce soit après une victoire ou une défaite. Ce sera les mêmes discussions qu’on a pu avoir après Bruges et Lens », a-t-il déclaré.

Ces mots s’inscrivent dans une communication maîtrisée, visant à rappeler la continuité du dialogue avec la direction malgré un contexte sportif très dégradé en Ligue 1.

RMC Sport : une réflexion personnelle en cours

💥Crise à l’OM, les dernières infos de @flogermain : “De Zerbi réfléchit. Il veut savoir s’il est définitivement le problème. Il ne faut pas exclure qu’il y ait une décision de prise dans la semaine. Il se sent vexé et trahi par ses joueurs, mais il est soutenu par sa direction” pic.twitter.com/PVKnyBlTrC — After Foot RMC (@AfterRMC) February 9, 2026

En parallèle, le journaliste Florent Germain a apporté un éclairage plus nuancé lundi soir dans l’émission After Foot sur RMC Sport. Selon lui, la situation serait plus complexe en coulisses. « Roberto De Zerbi réfléchit. Il veut savoir s’il est définitivement le problème. Il ne faut pas exclure qu’il y ait une décision de prise dans la semaine. Il se sent vexé et trahi par ses joueurs, mais il est soutenu par sa direction », a expliqué le journaliste à l’antenne.

Toujours selon ces informations, une séparation entre l’OM et son entraîneur ne serait donc pas à exclure à très court terme. RMC Sport précise enfin que Roberto De Zerbi ne ferait pas nécessairement d’un éventuel départ une question financière, élément notable dans un club sous pression sportive et institutionnelle.