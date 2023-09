OM – Toulouse (0-0) : Des marseillais sans imagination !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille ne fait pas mieux qu’un triste match nul face au Toulouse FC (0-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Les marseillais ont été incapables de remporter ce match face à une faible équipe toulousaine.

OM

0 0 Toulouse

Le onze de l’OM

LopezClauss – Mbemba – Balerdi – LodiRongier – VeretoutMughe Correa

Aubameyang Vitinha

🅒🅞🅜🅟🅞 #OMTFC ⚔️🔥 Le XI concocté par Marcelino pour cette reprise de la @Ligue1UberEats ⤵️ pic.twitter.com/LoeCM6OZZ7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2023

Le Match

Marcelino a décidé de titularisé Vitinha avec Aubameyang à la pointe de l’attaque, Balerdi fait son retour, Mughe profite de la blessure de Sarr pour fêter sa deuxième titularisation. Toulouse commence le match avec un pressing haut sur les défenseurs marseillais. Veretout prend un coup au bout de 4 minutes de jeu, Schmidt prend un jaune. Le début de match est assez brouillon techniquement, les deux équipes ne maitrisent pas les dernières passes. Aucune occasions franches après un quart d’heure de jeu… Il faut attendre la 28′ minute, et suite à une erreur d’appréciation, Aubameyang s’offre une bonne frappe que le jeune Restes sort bien. L’ensemble est médiocre, les marseillais manquent de mouvement et de précision technique. Toulouse se montre dangereux sur certains contres, sans pour autant réussir à concrétiser ses situations. Lopez bloque une frappe et une tête (40′). Grosse frappe de Vitinha dans les arrêt de jeu, mais le portier toulousain est attentif (45′ + 2). Dans la continuité Lodi frappe directement son coup franc, Restes est encore sur la trajectoire. Cet OM est bien trop sage et ne prend pas d’initiative, il va falloir faire bien plus en seconde période !

Un OM impuissant

Pas de changements à la mi-temps ! Balerdi reste au sol au bout de 5 minutes, le défenseur argentin reprend finalement sa place. Marcelino décide de finalement le sortir et de lancer le jeune Bamo Meité (55′). Mughe peu convaincant aujourd’hui est remplacé par Iliman Ndiaye. Suite à un centre de Clauss, le ballon est dévié par Rongier de la tête et trouve le poteau (57′). L’OM pousse, Vitinha centre à ras de terre, Aubameyang est au duel et ne cadre pas (58′). Le collectif est toujours aussi moyen, Harit remplace Correa et Kondogbia remplace Rongier (66′). L’OM combine enfin, Harit est bien trouvé par Ndiaye en retrait mais sa frappe s’envole (71′). Vitinha va chercher un coup franc, Clauss prend sa chance et trouve le haut de la barre transversale (78′). Un éclair dans un match bien sombre. Enorme contre amorcé par l’OM, mais l’arbitre arrête le jeu car un toulousain est au sol… Harit prend un jaune pour contestation (90′). Les olympiens tentent d’enflammer le match dans les arrêts de jeu, mais c’est trop tard. 0-0, un match a oublié mais qui peut inquiéter les supporters vu le niveau bien supérieur des équipes à venir !