OM – Toulouse : 3 absents, une incertitude et 2 retours importants pour le TFC

Le Toulouse FC se présente au Vélodrome avec un groupe renforcé pour défier l’OM en quart de finale de Coupe de France. Après un déplacement compliqué à Rennes, les hommes de Carles Martinez Novell enregistrent des retours importants avant ce rendez-vous crucial face à l’Olympique de Marseille.

Des renforts bienvenus avant d’affronter l’OM

Très diminué samedi sur la pelouse du Roazhon Park, Toulouse devrait afficher un visage plus complet ce mercredi au Stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Le groupe dirigé par Carles Martinez Novell récupère Aron Donnum et Cristian Casseres, absents lors du déplacement en Bretagne.

Ces retours offrent davantage de solutions à un effectif qui avait manqué de profondeur face au Stade Rennais. Dans une compétition à élimination directe, l’apport de rotations supplémentaires constitue un atout non négligeable face à un OM ambitieux dans cette Coupe de France.

Donnum et Casseres renforcent les équilibres

Mis à l’écart lors des derniers matches à la suite d’une suspension interne pour mauvais comportement, Aron Donnum va réintégrer le groupe toulousain. L’international norvégien, capable d’évoluer piston ou ailier sur les deux côtés, apporte du volume de jeu et une capacité à étirer les blocs adverses. Son retour doit redonner de la largeur et de la percussion à l’animation offensive du TFC.

Suspendu à Rennes après une accumulation de cinq cartons jaunes depuis le début de la saison, Cristian Casseres est lui aussi attendu dans l’entrejeu. Le milieu vénézuélien, précieux dans l’équilibre et la projection, devrait retrouver sa place aux côtés de Pape Demba Diop. À Rennes, Toulouse avait souffert dans l’impact et la transition, un secteur où le profil box-to-box de Casseres est essentiel.

Une incertitude demeure toutefois autour de Rasmus Nicolaisen, ménagé en raison d’un souci aux ischios. Sa participation face à l’OM reste à confirmer. En revanche, Rafik Messali, Frank Magri et Abu Francis sont forfaits et manqueront ce quart de finale au Vélodrome, un rendez-vous majeur dans la saison du club haut-garonnais.