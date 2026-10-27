Hakim Ben El Hadj a été désigné pour arbitrer la rencontre entre l’OM et Toulouse, dimanche 1er novembre à 20h45 au stade Vélodrome. L’arbitre de 48 ans connaît déjà les Marseillais, avec un bilan partagé sur ses onze précédents matchs dirigés avec le club.

Voir sur YouTube

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC, comptant pour la 9e journée de Ligue 1, sera donc dirigée par Hakim Ben El Hadj. Il sera accompagné de Huseyin Ocak et Julien Haulbert comme arbitres assistants, tandis que Nicolas Rainville et Ludovic Zmyslony seront chargés de l’assistance vidéo. Tifenn Leprodhomme occupera le rôle de quatrième arbitre↗ et Jean-Pierre Cassagnes celui de délégué principal.

Un bilan équilibré pour Hakim Ben El Hadj avec l’OM

Hakim Ben El Hadj a déjà arbitré↗ onze rencontres de l’OM au cours de sa carrière. Les Marseillais se sont imposés à quatre reprises, ont obtenu quatre matchs nuls et ont concédé trois défaites avec lui au sifflet, soit un bilan parfaitement équilibré entre victoires et résultats sans succès. Sur ces onze rencontres, l’arbitre a distribué 23 cartons jaunes et un carton rouge aux joueurs marseillais. Les adversaires de l’OM ont reçu 20 avertissements et ont également été sanctionnés d’une expulsion. Le bilan des penaltys est lui aussi identique dans les deux sens, avec deux penalties accordés à Marseille et deux sifflés contre les Olympiens.

Une dernière apparition avec Marseille à Angers

La dernière rencontre de l’OM arbitrée par Hakim Ben El Hadj remonte à février 2025. Ce jour-là, Marseille s’était imposé sur la pelouse d’Angers sur le score de 2-0, un succès qui constitue sa dernière référence avec le club avant le rendez-vous face à Toulouse. Le match de dimanche au Vélodrome sera ainsi le douzième de l’OM dirigé par Hakim Ben El Hadj. Le coup d’envoi est programmé à 20h45, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.