Monaco – OM : On connait l’arbitre et cela ne va pas faire plaisir aux supporters…

La Ligue de Football Professionnel a officialisé la désignation de Clément Turpin pour le match entre l’AS Monaco et l’OM, prévu le 5 avril à 20h45. Une rencontre importante dans la course aux places européennes.

Un arbitre expérimenté pour un match à enjeu

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La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sera dirigée par Clément Turpin, l’un des arbitres les plus expérimentés du championnat. Ce choc de la 28e journée de Ligue 1 intervient juste après la trêve internationale, dans un contexte où les deux équipes jouent des positions clés en haut de tableau.

Actuellement troisième, l’OM se déplace sur la pelouse de Louis-II pour affronter une formation monégasque classée sixième. L’enjeu est clair : consolider une place européenne, voire se rapprocher du podium final. La désignation d’un arbitre de ce calibre souligne l’importance de cette affiche dans le calendrier.

Une équipe arbitrale complète autour de Turpin

Pour encadrer cette rencontre, Clément Turpin sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages le long des lignes de touche. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Hakim Ben El Hadj.

Du côté de l’assistance vidéo, la VAR sera confiée à Willy Delajod et Hamid Guenaoui. Un dispositif complet, désormais habituel pour les affiches majeures de Ligue 1, afin de limiter les erreurs d’arbitrage dans un match à forte intensité.

Cette désignation s’inscrit dans la continuité des choix de la LFP pour les grandes affiches, où l’expérience et la gestion des moments clés sont déterminantes. Pour l’OM, cette rencontre à Monaco représente une étape importante dans la dernière ligne droite de la saison.