L’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse FC dimanche 1er novembre au Vélodrome pour la 9e journée de Ligue 1. Voici l’horaire exact, la chaîne et les solutions légales pour suivre la rencontre en direct.

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À quelle heure se joue OM–Toulouse ?

Le coup d’envoi d’OM–Toulouse est fixé à 20 h 45, dimanche 1er novembre 2026, au stade Orange Vélodrome. La rencontre compte pour la 9e journée de Ligue 1 et sera arbitrée par Hakim Ben El Hadj. Le bilan de l’OM avec l’arbitre désigné est détaillé dans cet article↗. Marseille aborde ce rendez-vous à domicile avec l’objectif de poursuivre sa série en championnat. Toulouse se présente avec des principes bien identifiés et une capacité à fermer les espaces, ce qui promet une opposition exigeante. Les forces, les faiblesses et les joueurs à surveiller côté toulousain sont présentés ici↗.

Sur quelle chaîne regarder OM–Toulouse ?

Selon le programme officiel de la Ligue 1, la rencontre sera diffusée en exclusivité sur Ligue 1+ 2. La prise d’antenne et les contenus d’avant-match dépendent de la programmation de la chaîne. Un abonnement donnant accès à Ligue 1+ est nécessaire pour regarder le direct en France.

Comment suivre le match en streaming légal ?

Le match sera disponible sur la plateforme et l’application officielles Ligue 1+, ainsi que par les distributeurs autorisés proposant le service dans leur offre. Il faut se connecter avec un abonnement actif ; aucune diffusion gratuite et légale du match intégral n’est annoncée. Les conditions de souscription peuvent varier selon le distributeur et doivent être vérifiées avant le coup d’envoi. Pour suivre la préparation sportive, la projection du onze marseillais face au TFC est disponible dans l’article FCM consacré à la composition probable↗. Les compositions officielles ne seront connues qu’à l’approche de la rencontre.