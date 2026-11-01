Avant son déplacement au Vélodrome ce dimanche soir (20h45), Jens Berthel Askou a livré une analyse sans détour du jeu de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de Toulouse estime que l’équipe de Bruno Genesio laisse de nombreux espaces à ses adversaires. Une faiblesse que les Toulousains comptent exploiter pour mettre fin à la série de trois victoires consécutives des Marseillais en Ligue 1.

Le Toulouse FC ne débarque pas à Marseille sans ambitions. En conférence de presse, Jens Berthel Askou a affiché sa volonté de réaliser un résultat au Vélodrome, tout en soulignant les qualités individuelles de l’effectif olympien. Mais le technicien danois a surtout identifié une faille dans l’organisation marseillaise : les espaces laissés lorsque l’équipe se projette vers l’avant.

Un constat qui fait écho aux difficultés défensives rencontrées par l’OM lors de sa dernière victoire contre Le Havre (4-3), malgré une avance de quatre buts.

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