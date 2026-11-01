Avant son déplacement au Vélodrome ce dimanche soir (20h45), Jens Berthel Askou a livré une analyse sans détour du jeu de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de Toulouse estime que l’équipe de Bruno Genesio laisse de nombreux espaces à ses adversaires. Une faiblesse que les Toulousains comptent exploiter pour mettre fin à la série de trois victoires consécutives des Marseillais en Ligue 1.
Le Toulouse FC ne débarque pas à Marseille sans ambitions. En conférence de presse, Jens Berthel Askou a affiché sa volonté de réaliser un résultat au Vélodrome, tout en soulignant les qualités individuelles de l’effectif olympien. Mais le technicien danois a surtout identifié une faille dans l’organisation marseillaise : les espaces laissés lorsque l’équipe se projette vers l’avant.
Un constat qui fait écho aux difficultés défensives rencontrées par l’OM lors de sa dernière victoire contre Le Havre (4-3), malgré une avance de quatre buts.
« Marseille est parfois très ouvert et très étiré sur le terrain »
Interrogé avant cette rencontre, l’entraîneur toulousain a détaillé les raisons pour lesquelles son équipe pourrait trouver des opportunités face à Marseille.
« À Marseille, il y a beaucoup de joueurs avec de très grandes qualités individuelles. Mais, parfois, l’équipe est très ouverte et très étirée sur le terrain. Cela nous laisse des espaces. Il y en aura beaucoup plus que contre Troyes », a expliqué Jens Berthel Askou, dans des propos relayés par LesViolets.com.
Le technicien ne compte pas simplement subir les offensives olympiennes. Il souhaite que son équipe utilise les espaces disponibles, tout en restant vigilante face aux transitions marseillaises.
« Nous devons exploiter ces espaces, en profiter, et aussi être très, très concentrés sur notre organisation défensive lorsque nous attaquons et sur les transitions. Parce que Marseille possède beaucoup de joueurs capables, en un instant, de marquer ou de créer une occasion. »
Une analyse qui souligne le principal défi de Bruno Genesio : trouver le bon équilibre entre une animation offensive efficace et une défense encore trop exposée. L’entraîneur olympien pourrait d’ailleurs miser sur la continuité de son onze de départ face à Toulouse, après trois succès consécutifs en championnat.
Toulouse veut profiter des espaces au Vélodrome
Pour sa première visite dans l’enceinte marseillaise, Askou s’attend à une rencontre particulièrement intense. Loin de redouter l’ambiance du Vélodrome, il considère qu’elle pourrait également favoriser le spectacle et les occasions de part et d’autre.
« C’est un stade vraiment historique, avec beaucoup d’intensité. Cela fait aussi monter les émotions et l’intensité sur le terrain, chez les joueurs », a-t-il confié.
Le coach toulousain pourra notamment compter sur le retour de Sion Oppong, dont il apprécie la vitesse et la capacité à créer des différences individuelles.
« C’est une très, très bonne arme pour nous. Je suis très enthousiaste et très heureux qu’il soit de retour parmi nous. Je pense qu’il peut peut-être faire la différence dimanche. »
Un retour déjà évoqué dans notre point sur les dernières informations du TFC avant le déplacement à Marseille.
Les Toulousains abordent cette rencontre avec l’ambition de faire tomber l’OM au Vélodrome. Mais Askou sait que les qualités offensives marseillaises obligeront ses joueurs à une grande vigilance.
Pour Marseille, l’enjeu est double : prolonger sa série de victoires et afficher davantage de maîtrise face à un adversaire décidé à exploiter ses déséquilibres. Un succès permettrait également aux Olympiens de se rapprocher des premières places de Ligue 1.
Source des déclarations : conférence de presse de Jens Berthel Askou relayée par LesViolets.com, dans le texte transmis. Les citations n’ont pas été recoupées directement avec la vidéo originale. Les trois liens internes FCM ont été retrouvés et leurs pages consultables vérifiées.