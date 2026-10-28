Le retour possible de Sion Oppong avec Toulouse, la nouvelle échéance évoquée pour Ibrahim Gomis et les pistes autour de l’avenir de Frank McCourt ont marqué l’actualité marseillaise ce mercredi. Voici les trois informations importantes à retenir avant OM–Toulouse et les prochaines échéances du club.

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1. Toulouse récupère une option offensive avant le Vélodrome

Le site spécialisé LesViolets indique ce mercredi que Sion Oppong a repris l’entraînement collectif après sa blessure au mollet. Absent contre Le Mans puis Troyes, l’ailier suédois devrait pouvoir retrouver le groupe du Toulouse FC pour le déplacement au Vélodrome. Sa présence parmi les convoqués ne garantirait toutefois pas une titularisation : Jens Berthel Askou doit encore choisir entre un retour dans le onze et une entrée en cours de match.

L’infirmerie toulousaine évolue dans les deux sens. Le gardien Mathys Niflore a également repris l’entraînement, mais le défenseur Rafik Messali, touché à la cuisse contre Troyes, devrait manquer plusieurs semaines. L’OM recevra le TFC dimanche 1er novembre à 20h45, avant deux déplacements à Leverkusen puis Lens. Le point complet sur les retours et les absences du TFC est à retrouver ici↗.

2. Ibrahim Gomis : une promotion possible au début de 2027

Dans un message publié le 27 octobre sur X, Mohamed Toubache-Ter a donné une nouvelle indication sur l’avenir d’Ibrahim Gomis. Le jeune gardien pourrait franchir un cap au début de l’année 2027 et devenir la doublure de Jeffrey de Lange. Cette échéance complète une possibilité déjà évoquée ces derniers mois, sans constituer pour autant une officialisation de la hiérarchie future.

Âgé de 21 ans et sous contrat jusqu’en juin 2028, Gomis évolue actuellement avec la réserve marseillaise. Après le départ de Geronimo Rulli, De Lange occupe la place de numéro un tandis que Théo Vermot représente une autre solution interne. Une promotion de Gomis permettrait à l’OM de miser sur un gardien déjà formé au club, mais le scénario devra encore être confirmé par les choix du staff. Retrouvez les détails sur la possible évolution d’Ibrahim Gomis↗.

3. McCourt, partenaires et DNCG : une échéance à surveiller

Lors d’un live de La Tribune Olympienne diffusé le 27 octobre, le journaliste Jean-François Pérès a estimé que Frank McCourt privilégierait l’arrivée de partenaires plutôt qu’une vente de l’OM à moyen terme. Il a notamment évoqué la possibilité d’un rapprochement avec CMA CGM, tout en précisant qu’aucun accord n’était confirmé. Il s’agit donc d’une piste de financement, pas d’une opération annoncée par le club.

Le prochain passage devant la DNCG, attendu entre fin novembre et début décembre, constitue l’échéance mise en avant. Selon Pérès, la direction chercherait des partenaires capables d’accompagner les ambitions marseillaises, mais la nature d’un éventuel investissement et son calendrier restent à établir. McCourt demeure l’actionnaire de référence et aucune cession n’a été officialisée. L’analyse complète sur McCourt, les partenaires et le rendez-vous DNCG est disponible ici↗.