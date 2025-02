OM : « Tout pour pouvoir être un des plus grands avants-centres d’Europe… Il me rappelle Gonzalo Higuain… » balance De Zerbi !

Avant le déplacement à Auxerre, le coach Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Interrogé sur le niveau de jeu de sa recrue Amine Gouiri, le coach italien n’a pas manqué l’occasion de mettre en avant le gros potentiel de son attaquant !

Roberto De Zerbi estime qu’Amine Gouiri doit prendre conscience de ses qualité, l’international algérien lui rappelle Gonzalo Higuain : « Gouiri doit travailler sur son estime de soi. Lui n’est pas entièrement conscient de sa force et ses qualités. J’essaye de m’en occuper. Il faut qu’il pense comme un numéro 9 parce qu’il en a les facultés. Il me rappelle de grands numéros 9 du passé. Il a tout, vraiment, pour pouvoir être un des plus grands avants-centres d’Europe. (…) Il me rappelle Gonzalo Higuain dans sa façon de se déplacer. La façon dont il fait jouer l’équipe… maintenant il doit se spécialiser face au but. »

