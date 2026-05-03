OM : Traitres, minables, dégagez tous !

Humilié à Nantes (3-0), l’OM a sans doute définitivement sombré samedi dans une fin de saison devenue irrespirable. Battus par une équipe en lutte pour son maintien, les Marseillais ont affiché un visage inquiétant, sans révolte, sans intensité et sans la moindre réponse dans un match pourtant capital pour rester en vie dans la course à l’Europe. Entre naufrage collectif, faillite mentale et colère grandissante autour du club, notre débrief vidéo revient sur les raisons de cette nouvelle humiliation, les responsabilités du vestiaire, les choix du staff et ce que cette défaite dit vraiment de l’état actuel de l’OM.