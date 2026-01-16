Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Traoré, Angers, poste… La conf d’Emerson résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Traoré, Angers, poste… La conf d’Emerson résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

À la veille du déplacement de l’OM à Angers, Emerson Palmieri s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Le latéral marseillais a évoqué l’actualité chaude du club, entre gestion du calendrier chargé, constance attendue en Ligue 1, concentration avant un match jugé piège et ambitions personnelles pour la seconde partie de saison.

 

 

Priorité absolue à Angers, pas à Liverpool

Emerson a insisté sur la nécessité de rester focalisé sur le match de samedi, malgré l’échéance européenne à venir. « On ne peut pas passer à côté d’un match », rappelant que l’OM a déjà laissé des points face à Angers par le passé.

 

 

Un travail mental pour corriger l’inconstance de l’OM

Le Marseillais reconnaît un manque de régularité cette saison, travaillé autant sur le terrain que mentalement. Il cite Paris comme référence du « vrai visage » de l’équipe et Nantes comme un match à ne plus reproduire à domicile.

 

 

Un rôle hybride assumé sur le terrain

Utilisé à différents postes selon les systèmes et les adversaires, Emerson dit s’adapter sans difficulté. Il se montre pleinement au service des choix du coach et déterminé à « aider l’équipe, peu importe où je joue ».

Une bonne forme physique malgré l’enchaînement des matchs

Très sollicité, Emerson assure que la gestion de son temps de jeu est maîtrisée avec le staff. Il se dit prêt pour Angers et affirme que l’effectif est « à 100 % » malgré le calendrier dense.

 

Un discours fort sur son ambition personnelle et le retour d’Hamed Traoré

Lucide sur son bilan à l’OM, Emerson veut « faire mieux dans les cinq mois qui viennent ». Il a aussi salué le retour d’Hamed Traoré, soulignant son courage, son travail quotidien et sa forme retrouvée après une période difficile.

