OM : C’est confirmé pour ce jeune talent du centre de formation !

Le jeune milieu de terrain marseillais de 16 ans, Milan Leccese, confirme une nouvelle étape dans son ascension vers l’excellence footballistique.

Convoqué ce lundi par Lionel Rouxel, le sélectionneur de la France U17, il se prépare à rejoindre le rassemblement des Bleus à Clairefontaine du 16 au 21 février prochain. Né le 30 novembre 2008, le joueur enchaîne les sélections et s’est déjà imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération, évoluant au sein du centre de formation de l’OM.

Leccese convoyé avec les U17 France

[#U17] 🚨 Les sélectionnés pour le stage à Clairefontaine en vue du tour 2 qualificatif à la phase finale de l’Euro. 🏃 22 joueurs convoqués ⚽️ vs Italie 🇮🇹 (18/02)

⚽️ vs Italie 🇮🇹 (20/02)#FiersdetreBleuets 🇫🇷 pic.twitter.com/sOp6Vhl9R6 — Équipe de France Jeunes 🇫🇷 (@edfjeunes) February 10, 2025

Depuis le début de la saison, Milan Leccese a multiplié les bonnes performances, aussi bien avec les U17 que lors de ses apparitions avec les U19 de l’OM. Sa technique, sa vision du jeu et son sens de l’initiative sur le terrain font de lui un élément indispensable pour ses entraîneurs. Il a récemment été intégré dans le dispositif de la réserve olympienne, participant à un déplacement à Dijon organisé par Jean-Pierre Papin, afin de mettre en lumière les meilleurs jeunes talents de différentes catégories. Lors de ce match face au DFCO, évoluant en National 1, le jeune milieu a su démontrer toute sa valeur.

Cette nouvelle convocation par Lionel Rouxel renforce la confiance des sélectionneurs et confirme l’importance d’investir dans la jeunesse pour préparer l’avenir du football français. Grâce à ses performances régulières et à sa capacité à s’adapter à différents niveaux de compétition, Milan Leccese se positionne comme une pépite du centre de formation marseillais, prêt à relever de nouveaux défis avec passion et détermination.