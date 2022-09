OM : Très bonne nouvelle pour Veretout !

C’est le jeu des chaises musicales en Equipe de France. Suite à la blessure de Rabiot, l’ancien marseillais Boubacar Kamara avait été appelé mais ce dernier s’est blessé avec Aston Villa hier. Du coup, c’est Jordan Veretout qui a été choisi !

Voici le communiqué de la FFF suite à ce choix de Didier Deschamps.

Le sélectionneur national Didier Deschamps a fait appel samedi au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout

« Touché et remplacé en cours de jeu vendredi soir lors de la rencontre de Premier League anglaise entre son club d’Aston Villa et Southampton, le milieu de terrain international Boubacar Kamara souffre du genou droit. Après consultation du Dr Franck Le Gall, il est forfait pour le rassemblement de l’Équipe de France. Boubacar Kamara ne pourra donc pas participer aux deux prochains rendez-vous des Bleus contre l’Autriche (jeudi 22 septembre au Stade de France, 20h45) et le Danemark (dimanche 25 septembre à Copenhague, 20h45) en Ligue des Nations de l’UEFA. Pour le remplacer dans le groupe tricolore qui sera réuni à partir de lundi au CNF Clairefontaine (Yvelines), le sélectionneur national Didier Deschamps a fait appel samedi au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout (29 ans, 5 sélections). Boubacar Kamara avait été convoqué vendredi après-midi chez les Bleus à la suite du forfait d’Adrien Rabiot. » FFF – source : FFF.fr (17/09/2022)

Un troisième Olympien en bleu ! 👏🇫🇷

𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 va rejoindre l’ @equipedefrance pour les matchs de l’UEFA Nations League contre l’Autriche et le Danemark ! 🔥

