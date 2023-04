OM – Troyes : Tifos, fumis, anniversaire des Fanatics et Winners… revivez la chaude ambiance du Vélodrome

Malgré la reception du modeste club de l’ESTAC, le stade Vélodrome était à guichet fermé dimanche soir à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. l’OM s’est imposé 3-1 et les Winners et les Fanatics ont fêté leur anniversaire. Tifos et fumigènes étaient au rendez vous !

FCMarseille était au stade et vous propose un résumé de cette grosse soirée au Vélodrome !

Grosse ambiance dans l’avant match, Winners et Fanatics prêts !

La bronca pour les joueur troyens #OMESTAC pic.twitter.com/BgpldYmlb9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Les joueurs marseillais entrent pour l’échauffement ✊ #OMESTAC pic.twitter.com/uF7OQ1B3Gr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Tifos virage sud et nord

Grosse ambiance hier soir, le Vélodrome était magique avec en plus les anniversaires des Winners et Fanatics pic.twitter.com/s19mF56U5G — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

Une minute de silence forte en émotion pour les morts de la rue de Tivoli

La minute de silence émouvante pour le drame de la rue de Tivoli #OMESTAC pic.twitter.com/eyM6KS2hEQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Les buts du match, doublé de Vitinha et celui d’Under

Le but de #Vitinha fait exploser le stade stade dès le début de la rencontre ! 1-0 #OMESTAC 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DArVyPUWOk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Le double de #Vitinha et le stade Vélodrome gronde ! 3-0 ! #OMESTAC pic.twitter.com/nJhbPPowRr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Les 35 ans bien fêtés chez les Fanatics

Les #fanatics fêtent leur 35 ans à la 35e ! #OMESTAC 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/n3CqymDPVh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Énorme craquage hier soir, c’était la fête chez les #fanatics pic.twitter.com/ErgF56PmMQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

36 ans pour les Winners !