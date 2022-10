OM : Trois absents importants dans le groupe de Tudor pour affronter Ajaccio

Igor Tudor a communiqué son groupe ce samedi pour le match face à Ajaccio. Le coach croate récupère Nuno Tavares suspendu face à Angers mais doit faire avec deux forfaits…

Nuno Tavares qui était suspendu lors du déplacement à Angers est de retour, par contre, Kolasinac est forfait car blessé et absent encore 2 semaines. Même chose pour Jonathan Clauss et Guendouzi qui pourraient être disponibles en Ligue des Champions face au Sporting la semaine prochaine.

Kolasinac, Guendouzi, Clauss forfaits

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Bailly, Kaboré, Tavares, Gigot, Mbemba

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Gueye, Gerson,

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Harit, Ünder, Payet, Dieng

Nos 2️⃣0️⃣ Olympiens pour #OMACA 😤👊 Rendez-vous à 17h pour le coup d’envoi 🔵⚪️ pic.twitter.com/bcXhlqCXRP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2022

Gueye et Kaboré titulaires ?

LopezMbemba Balerdi Gigot Kaboré Rongier Gueye Tavares Gerson Payet

Suarez

« C’est une belle chose d’avoir un stade plein, c’est stimulant car il y a une symbiose entre nous et le public. Contre Ajaccio ou Paris, ce sont les mêmes trois points. On doit être à 100%, il faut toujours donner le maximum et pas 90% ou 95%. Il faut garder de l’humilité et du respect pour chaque adversaire. Voilà ce qui est important. (…) Mattéo Guendouzi a reçu un coup mais ce n’est pas grave comme Jonathan Clauss, on devrait les récupérer contre le Sporting. Contre Ajaccio c’est un match important. Il y a trois points à prendre même si c’est un match piège face au dernier.» Igor Tudor – source : Conférence de presse – 07/10/2022