OM : Une incroyable nouvelle pour 3 Marseillais dont Balerdi !

L’Olympique de Marseille sera bien représenté en sélection d’Argentine. Scaloni a appelé Geronimo Rulli, Valentin Carboni et Leonardo Balerdi pour les deux matchs face à la Colombie et le Chili.

#SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha 🇨🇱🇨🇴 de eliminatorias de septiembre. ¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 19, 2024

Interrogé sur Carboni, Rulli a clairement fait savoir que son jeune compatriote allait faire une belle saison. « Il va vraiment vous surprendre quand il va jouer car il n’a que 19 ans mais il joue avec l’expérience d’un joueur de 26 ou 27 ans. C’est un joueur rapide, technique et très intelligent. S’il arrive à refaire ce qu’on voyait en sélection, même 10%, je pense qu’il va s’installer à l’OM. Avec lui à Marseille et Leo Balerdi ça été plus facile pour moi de prendre une décision mais je suis sûr que Valentin Carboni va faire une belle saison. »

Je suis trop content — Balerdi

L’Argentin Balerdi prolonge jusqu’en 2028 et a affiché sa satisfaction en conférence de presse ! « Je veux remercier tout le club. Je suis trop content. C’est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, je dois encore confirmer. Pour moi, l’OM est un club spécial. Je suis arrivé ici très jeune, j’ai grandi. Je suis heureux de la personne et du joueur que je suis et c’est grâce au cub, à cette ville et ses dirigeants. L’arrivée de De Zerbi m’a aidé. Il m’a écrit depuis le premier jour ici. Personnellement, je veux confirmer la saison que j’ai fait l’année dernière. J’ai beaucoup travaillé pour ce moment, même quand c’était difficile. Je n’ai jamais pensé à lâcher et partir. »