OM – Troyes (3-1) : Vitinha flambe, Marseille enfin un succès au vélodrome !

Marseille réussit parfaitement son entame avec un gros pressing d’entrée. Sur son premier ballon, Vitinha envoie un missile dans la lucarne droite ! 1-0, l’OM est déjà devant (3′) ! Le portugais inscrit ainsi son tout premier but depuis son arrivée lors du mercato hivernal. Dans la foulée, le jeune attaquant marseillais se signale avec une nouvelle frappe sèche et cadrée qui oblige le portier troyen à réaliser un arrêt (7′). Vitinha rate ensuite à bout portant une énorme occasion de réaliser le doublé (13′). Après avoir raté plusieurs opportunités, Under réalise finalement le break juste avant la pause (40′-2-0) . Un but qui concrétise l’écrasante domination des marseillais lors de cette première période lors de laquelle ils ont su mettre l’intensité que l’on avait plus vu depuis de nombreuses semaines.

L’OM redémarre avec les mêmes intentions. Lancée dans la profondeur à la limite du hors-jeu par Kaboré, Vitinha rate son face à face avec le gardien en piquant son ballon hors du cadre (49′). Le portugais est plus en réussite au moment de reprendre de volée à bout portant du plat du pied un ballon repoussé par le poteau sur une tête de Kaboré (64′-3-0). Il signe ainsi un doublé important qui permet de sceller définitivement cette victoire olympienne.

L’OM enciasserea un but dans les arrets de jeu (92′, 3-1), mais les marseillais ont maîtrisé de bout en bout cette rencontre pour s’offrir une victoire précieuse qui permet à l’OM de retrouver la seconde place du classement de Ligue 1.