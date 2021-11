OM – Troyes : Le groupe marseillais avec 3 retours mais sans Under !

L’Olympique de Marseille est à Troyes demain soir à 20h45 pour le compte de la 15e journée du championnat. Avec l’absence de Under pour blessure au dos en sélection, et les retours de Payet, Rongier et Balerdi, Jorge Sampaoli dispose d’un effectif presque au complet.

Le groupe de l’OM

L’OM accueille l’ESTAC demain soir à 20h45 pour le match comptant pour la 15e journée de Ligue 1.

Gardien :

Mandanda, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Harit, Milik