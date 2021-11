OM – Troyes : Le onze de Jorge Sampaoli avec deux grosses surprises et deux retours importants !

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille reçoit Troyes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Voici le onze mis en place par Jorge Sampaoli pour cette rencontre selon l’Equipe…

L’OM va disputer d’ici moins d’une heure un match de Ligue 1 face à Troyes dans un Vélodrome vide à cause du huis clos imposé suite aux incidents lors du match face au PSG. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli doit faire sans Ünder qui est blessé.

Pau Lopez est titularisé dans les buts olympiens. Le duo Saliba/ Peres est aligné en défense avec Alvaro à la place de Caleta-Car. Kamara est sur le banc après sa décision de ne pas être venu en conférence de presse ce vendredi… Une punition de la part du coach argentin? Guendouzi est accompagnés par Gueye au milieu et Rongier au profit de Gerson. Payet fait son retour avec Lirola à sa droite et Konrad à gauche. Milik est titularisé malgré la bonne prestation de Dieng !

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.LopezSaliba Alvaro Peres

Gueye

Rongier Guendouzi

Lirola Payet KonradMilik

Dans ce tournoi, nous n’avons pas eu beaucoup de chance — Sampaoli

« »On voit la différence entre un joueur qui a été un poison, Bamba Dieng, qui a beaucoup provoqué, et un autre, Arek Milik, qui a été plus finisseur. Dieng un potentiel énorme mais il a besoin de beaucoup d’actions pour marquer. Hier il a eu cinq grosses occasions, et il n’a pas marqué. Arek en a eu une ou deux, il a mis un doublé. C’est la différence entre les deux, entre un attaquant fini et un jeune qui grandit et apprend. Il n’y a pas si longtemps il était avec la formation. Il a un très bel avenir devant lui, mais il doit se calmer au moment de finir ses actions. Parce qu’il a une très bonne technique dans la finition, mais parfois il veut aller trop vite. (…) Si on avait su finir 20% de nos occasions hier, on aurait pu changer la donne. Mais l’adversaire a marqué avant nous, et ça a tout changé. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/11/21)