OM – Troyes : Le onze de Tudor pour affronter l’ESTAC avec beaucoup de changements !

L’Olympique de Marseille reçoit Troyes pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Voici le onze choisi par Igor Tudor pour affronter les Merlus.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit Troyes au Vélodrome à 20h45. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Balerdi est sur le banc, c’est Kolasinac qui sera à gauche en défense avec Samuel Gigot et Chancel Mbemba qui est à droite.

Aux postes de pistons, Kaboré est à gauche et Jonathan Clauss à droite. Tavares est laissé sur le banc. Veretout est de nouveau accompagné de Rongier au milieu de terrain. Plus haut sur le terrain, Ünder est titulaire avec Alexis Sanchez. Vitinha est seul en pointe de l’attaque.

Lopez

Mbemba – Gigot – Kolasinac

Clauss Kaboré

Rongier – Veretout

Under Sanchez

Vitinha

Déclarations d’avant-match

« Pour l’emporter dimanche, il faudra qu’on fasse tout de la meilleure des façons. Après Valentin et Paul Lopez, Mbemba est le joueur qu’on a utilisé le plus et dimanche, il sera titulaire. Les pistons? C’est vrai qu’en ce moment on souffre un peu plus sur les couloirs. Le dernier match, j’ai vu Clauss en progression, Nuno un peu moins, donc il faut voir comment utiliser cela de la meilleure des manières. Il faut qu’on réussisse à trouver des solutions pour être meilleurs dans ce qu’on fait. On voit souvent que l’équipe en face joue en miroir, mais je pense que la clé c’est chez nous, et pouvoir mieux faire tout ce qu’on fait. Les supporters? C’est une motivation. Ici nous avons des supporters qui sont très chauds, mais ça vient du coeur. C’est normal qu’il y ait une réaction des supporters mais j’espère vraiment qu’on célèbrera avec eux à la fin de la saison » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/04/23)

« On doit être fier de jouer pour ce club, représenter cette équipe. Lorsque que les joueurs sont sur le terrain, je veux qu’ils soient à 100 % que ça soit pour le groupe, pour les supporters qui viennent nous voir,, mais aussi pour le club tout entier et on aura l’occasion de montrer cet autre visage ce week-end à Marseille. On doit montrer un état d’esprit de battant, de compétiteur ce dimanche, et cela pour 90 minutes. C’est le minimum qu’on doit faire notamment pour ceux qui regardent le match, qui suivent le club. C’est le minimum à donner pour cette rencontre. » Patrick Kisnorbo — Source: Conférence de presse (15/04/23)