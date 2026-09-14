OM : “tu ne peux pas faire l’impasse sur la coupe d’Europe…” affirme ce consultant !

L’OM reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1 et dispose d’un effectif limité, mais pour Jérôme Alonzo, il n’est pas question de mettre la Ligue Europa de côté. Dans La Provence, l’ancien gardien marseillais estime même que la Coupe d’Europe peut devenir un levier pour relancer un groupe en manque de confiance.

« À l’OM, tu ne peux pas faire l’impasse »

Alors que Marseille doit désormais basculer sur son déplacement à Beşiktaş, Jérôme Alonzo rejette totalement l’idée de privilégier le championnat au détriment de la Ligue Europa.

« À l’OM, tu ne peux pas faire l’impasse sur la coupe d’Europe, ça n’existe pas ! Les premiers matchs, ils vont les jouer à fond, avec la meilleure équipe possible. »

Pour l’ancien Olympien, la question dépasse même le simple calcul sportif.

« Tu ne peux pas faire l’impasse sur la Ligue Europa, ne serait-ce que par respect pour les supporters, par respect pour l’histoire du club. »

Alonzo reconnaît seulement qu’une gestion différente pourrait intervenir plus tard dans la compétition, « si jamais t’es cuit ».

L’Europe comme électrochoc ?

L’ancien gardien voit également dans cette compétition une possibilité de relancer mentalement un effectif en difficulté.

« Ça peut booster un effectif aussi. C’est un peu comme la Coupe de France, mais en mieux : combien de fois on a vu des équipes mourantes en championnat mais qui vont en finale de Coupe de France ? Ça peut mettre un truc en plus dans le groupe. »

Le message est clair : malgré son mauvais début de saison, l’OM doit jouer pleinement sa chance européenne.

Après trois revers consécutifs en championnat, le déplacement à Beşiktaş peut donc devenir bien plus qu’un simple premier rendez-vous de Ligue Europa : une occasion de retrouver de la confiance et d’enrayer une dynamique inquiétante.