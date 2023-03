OM : Tudor confirme 2 absents importants face à Reims !

Ce vendredi, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes avant le déplacement de l’OM à Reims. Le coach olympien a fait le point sur l’état de son groupe, Balerdi est suspendu, Kolasinac blessé…

Igor Tudor doit faire sans Amine Harit, blessé au genou depuis fin 2022, mais pour ce déplacement à Reims, il va surtout devoir recomposer sa défense. En effet, il a confirmé l’absence de Kolasinac sorti sur blessure. De plus, Balerdi est suspendu pour ce déplacement et la reception du MHSC.

#Tudor : « On a 2 défenseurs en moins pour Reims, on va voir demain comment on va s’organiser… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 17, 2023



