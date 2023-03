OM : Tudor confirme deux incertitudes face à Strasbourg !

Avant la reception du RC Strasbourg, les journalistes étaient convié ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse. Igor Tudor a fait le point sur son groupe.

Samuel Gigot a repris l’entrainement collectif mais reste encore incertain pour le match de dimanche face à Strasbourg. Under, absent de l’entrainement ce matin, a de la fièvre… Pour rappel, Amine Harit est blessé.

« Under a eu peu de fièvre et Samuel Gigot est de retour dans le groupe. Tout le monde va bien sinon. Pour Gigot on verra s’il peut débuter car il était absent depuis un moment. Pour Bailly c’est un choix et j’ai beaucoup de défenseurs donc j’essaye de choisir qui est en forme à l’instant t. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/03/2023