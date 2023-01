OM : Tudor confirme un retour, 4 absents et une incertitude face à Troyes !

Avant le déplacement à Troyes, Igor Tudor était en conférence de presse ce lundi. Le coach de l’OM a fait le point sur son groupe, il doit faire sans Bailly ni Tavares suspendus, Harit est blessé, tout comme Payet. Par contre, Gigot sera disponible et il reste une incertitude concernant Clauss et sa douleur aux adducteurs.

Payet forfait, Clauss incertain et Gigot de retour !

« Bailly? J’espère qu’il ne prendra pas beaucoup de suspension parce qu’il n’avait pas la volonté de faire faute. En défense, on a ce qu’il faut pour tenir les postes. Ce n’est pas un problème. (…) Gigot est là, il s’entraîne avec nous. Clauss, on verra demain et Payet a un problème à la cheville, il ne sera pas disponible. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)

#Tudor : « Gigot est là, il s’entraîne avec nous. Clauss, on verra demain et Payet a un problème à la cheville » #ESTACOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 9, 2023