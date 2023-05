OM : Tudor confirme un retour important et une incertitude face à Angers !

Avant la reception du SCO Angers ce dimanche, Igor Tudor était présent lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match au centre RLD. Le coach olympien a fait le groupe et plus particulièrement concernant Sanchez et Gigot.

Igor Tudor a fait le point sur l’état de son groupe. Il pourra déjà compter sur le retour de son attaquant, « Alexis Sanchez sera là, il va bien ». Concernant Samuel Gigot, l’incertitude demeure: « On verra demain à l’entraînement et on prendra une décision ». Harit et Ounahi sont toujours blessés.

Sanchez opérationnel, Gigot incertain !

Le coach n’a pas voulu évoqué la composition de son onze, en particulier concernant Guendouzi et Payet : « Je vais décider demain, comme toujours (concernant d’éventuelles titularisations). Mais c’est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C’est très bon, parce que c’est vrai qu’on n’a pas eu beaucoup cela cette saison ».