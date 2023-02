OM : Tudor confirme une grosse absence en plus de Mbemba face au PSG !

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le coach olympien a fait le point sur son groupe avant d’affronter Paris. Samuel Gigot est bien absent !

Mbemba et Gigot ne seront pas là

#Tudor ‘’Oui je confirme l’absence de Mbemba et Gigot dans le groupe. On va s’organiser de la meilleur des façons. Mbappé est un très bon joueur mais ce n’est pas le seul. On fera notre jeu.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023

« Mbemba et Gigot ne seront pas là. Défensivement, on va s’organiser au mieux. Mbappé est dangereux mais ce n’est pas le seul. On fera notre jeu. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)