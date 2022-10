OM – Tudor : « Demain pas besoin de réveiller mes joueurs si on est pas en retard ! »

Igor Tudor était en conférence de presse ce mardi à Lisbonne avant le match retour de Ligue des Champions face au Sporting demain soir. Notre journaliste, Mourad Aerts était sur place, le coach estime qu’il n’y a pas besoin de motiver les joueurs pour ce genre de matches !

Clauss et Guendouzi sont prêts

« Le Sporting est une très bonne équipe avec de l’expérience. On doit très bien jouer pour espérer prendre des points. Demain pas besoin de réveiller mes joueurs si on est pas en retard. Clauss et Guendouzi sont prêts. Ils ont fait deux entraînements avec l’équipe. Toutes ces pensées, le match le plus important, la fin si on ne gagne pas. C’est vous les journalistes qui avaient besoin de ça pour vendre les news. Pour moi, ce n’est jamais tout blanc ou tout noir. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (11/10/2022)

