OM : Tudor envoie un message aux supporters concernant le jeu !

En cette fin de matinée, le nouveau coach de l’OM, Igor Tudor a été officiellement présenté à la presse en direct du stade Vélodrome. L’entraineur croate était accompagné par le président Pablo Longoria.

Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c’est qu’ils ne soient pas déçus — Tudor

« Ca va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourra y être jusqu’à demain. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c’est qu’ils ne soient pas déçus. »

