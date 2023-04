OM : Tudor est cash concernant Mbemba !

Avant la reception de Troyes ce dimanche, Igor Tudor était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalises. Le coach a été interrogé sur le cas Chancel Mbemba, qui a moins joué lors des deux derniers matches.

#Tudor sur #Mbemba : « C’est le joueur qu’on utilise le plus avec Valentin et Pau. Il sera titulaire dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2023

Mbemba sera titulaire face à Troyes !

Ppour Tudor, Mbemba avait besoin de souffler un peu et va faire son retour dans le onze dès dimanche face à Troyes : « Après Valentin (Rongier) et Pau Lopez, c’est le joueur qu’on a utilisé le plus et dimanche, il sera titulaire. »