OM : Tudor explique le choix de mettre Mbemba sur le banc !

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face à Lyon ce dimanche soir…. Igor Tudor était en conférence de presse et a expliqué la raison pour laquelle il a laissé Chancel Mbemba sur le banc.

L’OM a pris les 3 points à Lyon ce dimanche soir pour la 32e journée de Ligue 1. La rencontre a notamment été marquée par la présence de Chancel Mbemba sur le banc au début du match. Les supporters se sont questionnés à ce sujet sur les réseaux sociaux. Le coach Igor Tudor a répondu sur ce thème en conférence de presse. L’entraîneur croate a notamment expliqué qu’il s’agissait d’un choix tactique par rapport à l’analyse de l’adversaire.

Tudor avait analysé le jeu de Lyon pour Balerdi et Mbemba

« J’avais étudié l’adversaire et c’était un choix technique pour affronter cette équipe de Lyon, tout simplement. C’est mon travail de faire des choix », a expliqué Igor Tudor en conférence de presse

😍 La joie d’Igor Tudor au coup de sifflet final ! MAGNIFIQUE#OLOM pic.twitter.com/xgDCvrh2Ax — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 23, 2023

Gagner ici c’est totalement mérité

« Ce sont des points très important ce soir, jubile Igor Tudor, au micro de Prime Vidéo, après le match. Gagner ici, après autant de temps, c’est totalement mérité pour nous. Mais comme d’habitude, ce qui est important c’est que tous mes joueurs, même les défenseurs se sont battus jusqu’à la fin. Mais cela fait pas mal de temps que c’est comme ça. Et quand l’équipe reste haut, il y a des ballons à aller gratter. »

Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

« J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, se réjouit Jean-Pierre Papin au micro de Prime Vidéo. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«