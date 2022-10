OM : Tudor hésite encore pour Dieng mais annonce de nombreux changements !

Jonathan Clauss est le premier à être passé lors de cette conférence de presse d’avant match en visioconférence. En effet, les marseillais sont restés dans le nord après leur match face à Francfort en Ligue des Champions mercredi. Le latéral droit a évoqué son niveau, il veut retrouver ses sensations du début de saison.

On est a peu près sur ces chiffres (6 changements dans le onze) pour demain

« Bamba est un joueur sérieux, il travaille bien, on continue d’évaluer la situation. L’important demain est d’avoir une bonne équipe à disposition. On est a peu près sur ces chiffres (6 changements dans le onze) pour demain. Il faut faire une analyse match après match. La défaite contre Lens n’était pas méritée. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. Les deux dernières prestations m’ont plus plu que celles des deux derniers mois. » Jonathan Clauss – source : Conférence de presse (28/10/2022)

