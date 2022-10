OM : Tudor hésite encore pour Gerson, il confirme un retour et une absence face aux Spurs !

Igor Tudor était en conférence de presse d’avant match ce lundi. Le coach a fait le point sur son groupe avant ce dernier match de poule en Ligue des Champions ce mardi. Il a aussi évoqué le cas Gerson.

Bailly s’entraine, pas Gueye !

« Gerson a bien joué samedi, on va voir s’il joue demain, cela dépendra. Il a eu un bon impact en sortie de banc. On peut dire qu’ils auraient pu donner plus. Mais Gerson et Touré ne m’ont pas déplu sur le dernier match. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot. (…) Eric (Bailly) s’est entrainé, Pape (Gueye) non ! ça sera un très gros match avec l’objectif de se qualifier. On est du 4e chapeau, ça serait beau de se qualifier. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/10/2022)

