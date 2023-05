OM – Tudor : « Je suis fier, il y a beaucoup de positif sur cette saison »

Après la rencontre ultra décevante des Marseillais face au Stade Brestois ce samedi soir, Igor Tudor était en conférence de presse. Le coach a avoué être fier de la saison réalisée par ses joueurs.

Le débat autour de la saison de l’Olympique de Marseille a fait l’actualité cette semaine. Bonne ou mauvaise, elle laisse en tout cas un goût d’inachevé et beaucoup de frustration derrière elle. Cependant, Igor Tudor semble être satisfait de ce qu’on réalisé ses joueurs sur le terrain lors de cet exercice.

L’entraîneur croate a, en façade, affirmé qu’il était fier. En conférence de presse juste après la défaite face au Stade Brestois au Vélodrome, Igor Tudor a reconnu qu’il avait des motifs de satisfaction malgré tout : « Il y a beaucoup de positif sur cette saison. On a vraiment réussi à tirer le maximum de cette équipe. On a proposé un beau football, fait une belle LDC, les matchs à domicile face au PSG et Rennes ont été merveilleux »

Peut-être qu’on aura un échange la semaine prochaine

Interrogé sur son avenir, Igor Tudor n’a pas voulu donner de réponse mais a donné des indices. « Mon avenir ? Ce sont des questions internes qu’on verra avec les dirigeants. Peut-être qu’on aura un échange la semaine prochaine. » L’entraineur a tenu à préciser qu’il avait vraiment une relation de confiance avec sa direction. « On a un rapport sincère, une belle relation avec eux. Honnêtement, je pense ne jamais avoir eu ce genre de rapports dans les clubs où j’étais avant. Sur les choses que je dois gérer, j’ai toujours un soutien à 100%. Ils croient en ce que je fais. Ce sont des dirigeants de haut niveau. On verra peut-être la semaine prochaine ».