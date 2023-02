OM – Tudor : « On doit oublier ce match et penser au PSG »

Au micro de Free Ligue 1 ce dimanche soir, Igor Tudor a livré son analyse de la rencontre face à l’OGC Nice. Le coach marseillais ne veut pas tirer d’enseignements de cette défaite.

L’OM a perdu face à l’OGC Nice ce dimanche soir au Vélodrome. Une défaite sur le score de 3-1 qui ne reflète pas forcément la rencontre vécue par Igor Tudor. Le coach marseillais l’explique au micro de Free Ligue 1 juste après le coup de sifflet final.

A LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Nice : Les supporters marseillais déçus par la compo de Tudor (Vitinha, Payet), gros message au PSG !

🎙️ Igor Tudor : « On doit oublier ce match, et penser au prochain. » Le coach de l’#OM analyse la défaite des siens et pense déjà au Classique face au #PSG mercredi !#OMOGCN pic.twitter.com/3V5XZUJIhj — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 5, 2023

« Il n’y a pas de meilleure équipe dans le football. Mon analyse c’est que ce qu’avec les actions que l’on a concédé, nous ne méritions pas de prendre trois buts. Tout comme ce que l’on a créé ne méritait pas un seul but. Ils ont gagné parce qu’on a pas été assez bons. Les joueurs ont tout donné, je ne peux rien leur reprocher. Nous avons essayé, nous avons poussé. Nous avons besoin d’oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Non ce n’est pas une gifle pour nous. Nice est une bonne équipe avec des joueurs magnifiques. Nous avons beaucoup créé, nous avons poussé, on méritait mieux avec ce qu’il y a eu sur le terrain mais ça peut arriver à tout moment. Ils ont gagné face à Lens, ils ont gagné ce soir… Mon onze de départ? Non je n’ai pas pensé au match de mercredi face à Paris. C’était un onze normale avec quelques joueurs qui ont fait 45 minutes. Nous avons besoin de faire jouer tout le monde et il y a 3 matchs en 6 jours… Personne ne peut jouer 90 minutes avec cette intensité. Nous avons de la qualité sur le banc » Igor Tudor – Source : Free Ligue 1 (05/02/23)