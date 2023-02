OM – Tudor : « On sait que dans ce championnat il y a le PSG qui dépense 200 millions sur des joueurs »

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Nantes ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1.L’entraineur de l’OM Igor Tudor s’est exprimé au micro de prime Video au terme de la rencontre.

On ne doit pas penser au titre, c’est trop tôt – Tudor

« Quand vous menez 1- 0 et que vous ratez les deux ou trois buts que l’on devait marquer, c’est difficile ensuite d’éviter de prendre un but en fin de match… On devait faire un match sérieux parce qu’ici ce n’est pas facile. J’ai apprécié le but d’Ounahi. On sait qu’il a ce talent . Il n’est bien sûr pas encore en forme physiquement et il doit s’adapter à notre façon de jouer. Il va lui falloir du temps mais son talent est là. Son but est incroyable. On a beaucoup de matchs et maintenant on a l’équipe que l’on voulait avec des solutions à tous les postes. On ne doit pas penser au titre, c’est trop tôt. Les supporters peuvent rêver mais on sait que dans ce championnat il y a Paris qui dépense 200 millions sur des joueurs. Mais On doit déjà penser à battre Nice » Igor Tudor – Source Prime Video 01/02/2023

